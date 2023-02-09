Сам оккупант, родом из Оренбургской области, якобы жив, сейчас лечится в госпитале Ростовской области.

По российским оккупантам прилетело от артиллерии ВСУ, один из "трехсотых" успел записать видео в окопе.

На камеру мобильного телефона захватчик жаловался, что его оставили умирать свои же. В эту же секунду вблизи его траншеи упал еще один снаряд. "Х*й поймешь, свои – не свои", - добавил русский.

"Размотало нас п***ц. Не вытаскивает никто. Вот он, аргумент, остался один", - сказал террорист, демонстрируя в руках гранату.

Оккупант закончил словами "попал жестко".

Как пишет База, в тот день украинские военные штурмовали позиции оккупантов, у русских же закончились все боеприпасы и они приготовились к последнему бою.

Сам оккупант, родом из Оренбургской области, якобы жив, сейчас лечится в госпитале Ростовской области.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 135 010 оккупантов, "плюс" 910 тел в течение 8 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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