Ежедневно там умирает около 100 оккупантов.

Сейчас в районе Бахмута воюет более 40 тысяч российских оккупантов. Ежедневно враг отмечает потери на этом направлении.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он добавил, что в этой части фронта находится примерно 250 танков, до 300 артиллерийских орудий и до 150 РСЗО.

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"Что касается потерь, вчера Джо Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед тем контрадмирал Джон Кирби тоже говорил о 100 тысячах, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке", - отметил Череватый.

По его словам, все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери. Речь идет о более 100 убитыми и столько же - ранеными.

"Цифра за последние сутки (21-22 мая) - 120 убитых и 144 раненых. Это как раз среднестатистический показатель. Это речь о Бахмуте и окрестностях", - рассказал спикер.

Ситуация в Бахмуте

Как ранее сообщал УНИАН, в течение нескольких дней украинские воины продвинулись вперед на Бахмутском направлении на 700 метров. Только за 21 мая украинские защитники продвинулись на флангах на 250-400 метров и закрепились.

В Минобороны заявляли, что в пригороде Бахмута россияне безуспешно пытаются занять выгодные позиции, однако несут значительные потери.

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