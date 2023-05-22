Только за минувшие сутки украинские защитники продвинулись на флангах на 250-400 метров и закрепились.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российская частная военная компания "Вагнер" на Бахмутском направлении близка к полному уничтожению. В то же время украинские военные постепенно вытесняют силы противника на флангах.

Как отметил Череватый в эфире телеканала FREEДОМ, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин хочет уйти из Бахмута на "высокой ноте", поскольку он уже якобы захватил город-крепость и может вывести своих боевиков на перегруппировку.

"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", – подчеркнул Череватый.

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Он добавил, что в течение нескольких дней украинские воины продвинулись вперед на Бахмутском направлении на 700 метров. Только за минувшие сутки украинские защитники продвинулись на флангах на 250-400 метров и закрепились.

"У нас нет преимущества в силах и средствах на этом направлении, но у нас есть мотивация, нестандартность действий, асимметричность. Мы апологеты активной обороны. Враг хотя и перебросил некоторые новые подразделения, но они все слабо мотивированы, не знают местность. Мы этим пользуемся и при малейшей возможности атакуем", — отметил Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении

22 мая 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины все еще контролируют небольшую часть Бахмута. Воины удерживают район "самолета". Враг продолжает стягивать силы на Бахмутское направление.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что хотя россияне и могут перебросить под Бахмут остальную часть резерва, у этой подмоги нет необходимой подготовки. Он также прокомментировал заявления Пригожина о выводе ЧВК "Вагнер" из города. По его словам, учитывая огромные потери "вагнеровцев", эти заявления вполне логичны.

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