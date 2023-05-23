При этом в пригороде продолжаются бои, украинские военные продвинулись по флангам на севере и юге.

В пригороде Бахмута россияне безуспешно пытаются занять выгодные позиции, однако несут значительные потери. Украинским военным удалось продвинуться по флангам на севере и юге.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, в эти сутки активность наступательных действий россиян на Бахмутском направлении несколько снизилась. В то же время, по ее словам, количество обстрелов остается стабильно высоким.

"В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "самолет", - уточнила Маляр.

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Она добавила, что в пригороде продолжаются бои, во время которых российские оккупанты пытаются занять выгодные позиции, однако им это не удается.

"На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение", - уточнила заместитель министра.

Ситуация в Бахмуте

Украинские военные ежесуточно отчитываются о незначительных продвижениях по флангам вокруг Бахмута. Во время боев за город Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Несмотря на то, что оккупанты продолжают стягивать основные силы на Бахмутское направление, украинским военным удается удерживать небольшую часть Бахмута в районе "самолет".

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