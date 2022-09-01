Там отметили, что не разглашают освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью.

Вооруженные силы Украины ведут успешное контрнаступление на юге, но названия деоккупированных населенных пунктов не разглашают.

По словам пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, этого нельзя делать, поскольку российские оккупанты будут их обстреливать, что в свою очередь навредит мирному населению.

"Мы не разглашаем освобождены населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артударами врага. Это стоит осознать всем и не спешить с этой информацией", – подчеркнула она.

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Гуменюк отметила, что информацию об освобожденных населенных пунктах начнут озвучивать тогда, когда украинские защитники продвинутся и "зачистят" их.

"Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить мирных жителей, которые там остались. Только после этого может быть оглашение освобожденных населенных пунктов. Раньше – это просто очень большая, а может быть и роковая ошибка", – пояснила она.

Как сообщал УНИАН, украинская армия продолжает уничтожать логистику оккупантов на юге, и делает это эффективно. Кроме того, в ВСУ отметили, что морально-психологическое состояние войска противника на правом берегу Херсонской области "очень расшатано, они отчаялись и демотивированы".

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