В Украине пока нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать сверхбыстрые ракеты "Кинжал" и Х-22.

Баллистические ракеты "Кинжал", которыми в том числе и вчера Россия нанесла удары по Украине, используются для стратегических целей в Украине.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. "Ракетами "Кинжал" очень щеголял Путин, называя их гиперзвуковыми, так же как сейчас он щеголяет ракетами "Циркон". "Кинжалов" у русских мало, поэтому они берегут их для поражения масштабных стратегических целей", - отметил он.

По его словам, во время ракетной атаки на этот раз наиболее важной для них целью стали один из объектов в Запорожье, а также энергетический объект в Киеве, по которому нанесли удары именно "Кинжалами".

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"Нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать такие сверхбыстрые ракеты "Кинжал" – это ракета, которая летит по баллистической траектории. МиГ-31 доставляет ее в верхние слои атмосферы, там запускает, и она уже летит и с огромной скоростью опускается на цель", - сказал спикер.

Игнат отметил, что так же происходит и с ракетой Х-22. "Она запускается с самолета М-22 и летит со скоростью пять тысяч километров в час. Очень мало в расчете времени для того, чтобы ее сбить. На сбитие есть сорок секунд", - пояснил он.

Сбивать такие ракеты сможет только зенитно-автоматическая система, которая будет выявлять и уничтожать такую цель – это Patriot и SAMP-T.

Игнат считает, что вброс российскими телеграм-каналами информации по атаке иранскими баллистическими ракетами является информационно-психологической операцией (ИПСО) врага.

Ракетная атака 26 января

Как сообщал УНИАН, 26 января Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Захватчики били дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях.

В результате вражеской атаки в Украине погибли 11 мирных жителей, еще 11 ранены.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Враг нанес 44 авиационных удара, из них 18 - с использованием БпЛА типа Shahed-136.

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