"Кинжалы" российские оккупанты используют для демонстрации и запугивания.

Никто доподлинно не знает, сколько у России осталось ракет "Кинжал". Но заметно то, что в войне против Украины оккупанты их не применяют, несмотря на то, что украинская ПВО вряд ли бы сбила их.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, это - новый вид вооружения. А у россиян есть проблема с самолетами-носителями – МиГ-31.

"Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж много. Если расстреляют и их, тогда просто не будет чем пугать мир", — говорит представитель украинской разведки.

Видео дня

По его словам, "Кинжалы" российские оккупанты используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить.

Ракета "Кинжал" - что о ней известно

Х-47М "Кинжал" - это гиперзвуковое авиационная ракета, которая способна поражать стационарные объекты и надводные корабли. Утверждается, что после сброса ракета "Кинжал" летит с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз.

По информации источника агентства Reuters в Пентагоне, Россия вряд ли применяла "Кинжал". Между тем СМИ писали о ее применении в Украине в марте 2022 года.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко выразил сомнение, что у России есть в запасе гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" даже в количестве от 30 до 40 штук.

Вас также могут заинтересовать новости: