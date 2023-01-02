Наибольшее количество личного состава враг сосредоточил на Бахмутском направлении.

Представитель восточной группировки Сергей Череватый заявил, что на восточном фронте за сутки российские оккупанты потеряли 213 человек убитыми и 87 - ранеными.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, что наступление на Бахмут остается для России приоритетным.

"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и населенные пункты, которые расположены рядом. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", - сказал представитель восточной группировки.

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По словам Череватого, наибольшее количество личного состава оккупанты сосредоточили на Бахмутском направлении, однако это не помогло им прорвать оборону ВСУ.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежесуточно враг теряет существенные активы - горюче-смазочные, артиллерийские склады, технику и личный состав", - добавил он.

Бахмутское направление: последние новости

Несколько ранее лейтенант "свободы" заявил, что Бахмутское направление фронта занимает около 100 километров, а враг имеет там численное преимущество почти в 10 раз.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Бахмут как город больше не существует. По его словам определенные районы восстановлению не подлежат, а наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается.

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