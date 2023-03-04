Николай Маломуж отметил, что оккупанты сменили тактику.

Российские оккупанты прибегли к новой тактике в войне против Украины. Вторая волна наступления может продлиться и до лета.

"У них новая стратегия – готовить большие резервы, готовить более качественно, по 3-4 месяца, накапливать технику, вооружение, боеприпасы, авиацию для того, чтобы усилить огневые позиции, массированное применение техники, артиллерии и новомобилизованных. И потому действительно, эта вторая волна (наступления - УНИАН) может быть и до апреля, мая, июня", - заявил генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью ТСН.

При этом он указал, что у россиян сейчас не хватает сил для наступления на Бахмут, Авдеевку, Угледар, Сватово и Кременную, из-за чего они бросают свои мобилизованные резервы без нужной подготовки.

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"Второе наступление мы предполагаем, если не будет активных продвижений на Донбассе, они в первую очередь бросят силы на Донбасс и Запорожскую область. Им стратегически нужно закрыть наш возможный коридор контрнаступления на юге - а это Запорожская, Херсонская области и вплоть до Крыма. Второе направление – выполнить задачи по захвату Донецкой и Луганской областей", - объяснил бывший руководитель внешней разведки.

По его словам, возможны провокации со стороны оккупантов на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях, но все их передвижения вдоль границы контролируются Украиной. Также он напомнил, что западные партнеры продолжают поставлять вооружение - танки, артиллерийские установки, пушки, ракетные системы, самоходные установки.

Ситуация на фронте по состоянию на 4 марта - что известно

За прошедшие сутки, 3 марта, авиация Украины нанесла 14 ударов по сосредоточению российских военных и техники, а также два - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Также защитники Украины сбили вражеский самолет Су-34 и восемь дронов различных типов.

Кроме того, российская армия потеряла с 24 февраля 2022 года около 152 190 человек.

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