Критическая активизация врага не замечена, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга нашей страны.

Ситуация на юге Украины остается сложной, но ее контролируют Силы обороны.

Продолжается напряжение на морском фронте, рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, в направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

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"...Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там собираться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подпитывать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца", - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что ситуация на нашем фронте, на южной его части, достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны.

"...Критической активизации (врага - УНИАН) не замечено, хотя террористы продолжают свою грязную работу обстреливают Никопольский район, мирное население, которое виновато в том, что находится напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонской области, и там ситуация сложная", - заявила она.

Гуменюк отметила, что обстрелами Никопольского района с территории Запорожской АЭС оккупанты пытаются вызвать огонь со стороны ВСУ.

"Мы держимся крепко, даем отпор, но он специфический, мы должны делать так свою работу, чтобы не задеть объект критической инфраструктуры, потому что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и законов ведения войны", - сказала она.

Напомним, Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная на северо-западе Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, это единственная территория Николаевской области, которая пока находится под контролем россиян.

В начале декабря председатель Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что противник принудительно выселили гражданских с этой косы.

Ситуация на юге Украины-что надо знать

В Генштабе ВСУ сообщали, что на Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших воинов и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега Днепра.

Стоит отметить, что враги в начале ноября отступили с правого берега Днепра на левый, и уже 11 числа в Херсон вошли украинские военные.

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