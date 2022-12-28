После освобождения Кинбурнской косы каскадная оборона российских оккупационных войск начнет разрушаться уже на левом берегу Херсонщины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что на Кинбурнской косе у российских оккупантов сложилась суицидальная патовая ситуация. Вскоре там может произойти очередной "жест доброй воли" от российских захватчиков.

В интервью ТСН он отметил, что Кинбурнскую косу нужно рассматривать в комбинации с частью левобережной Херсонщины.

"По состоянию на сегодня мы говорим не о каких-то штурмовых действиях в направлении этого участка. Мы говорим об огневом воздействии. Там достаточно серьезное огневое воздействие со стороны ВСУ", – отметил эксперт.

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По словам Коваленко, удержание занятых россиянами позиций осложнено многими факторами. В ближайшее время враг вообще не сможет удерживать этот участок.

"Это будет суицидальная патовая ситуация, когда оккупанты будут заходить туда, где их постоянно будут уничтожать. Это достаточно серьезные потери", – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что вскоре на Кинбурнской косе может произойти "жест доброй воли". В то же время "негативное наступление" оккупантов эксперт прогнозирует не только там.

"Если там состоится "жест доброй воли", то фактически Кинбурнская коса – это такой кинжал в левобережную Херсонщину. Так или иначе, но они будут вынуждены покидать и другую часть левобережной Херсонщины. Поэтому вот такая суицидальная патовая ситуация – они там находятся, их постоянно накрывает наша артиллерия", – продолжил обозреватель.

Коваленко считает, что если россияне уйдут с Кинбурнской косы, то там сразу появятся ВСУ. После этого каскадная оборона российских оккупационных войск начнет разрушаться уже на левом берегу Херсонщины.

"Они это понимают, но ничего не могут с этим сделать", – резюмировал эксперт.

Ситуация на Кинбурнской косе: что известно

В первой половине декабря 2022 года глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на временно оккупированной Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, там только российские захватчики. Он отметил, что российские военные на Кинбурнской косе не представляют большой угрозы непосредственно для Николаева.

24 декабря руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что количество обстрелов Николаевской области снизилось, за исключением общин, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе. По ее словам, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда новые силы и оружие по сухопутному участку.

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