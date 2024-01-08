По его словам, ВСУ могут держать россиян на расстоянии, но сил для продвижения у них нет.

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак заявил, что оккупационная армия будет пытаться прорвать фронт до марта 2024 года.

"Думаю, до марта месяца россияне будут держать инициативу на фронте и пытаться его прорвать. Наступление на Харьков это сплетни, а вот в Харьковской области действительно есть российская группировка и танковая армия. Теоретически, оккупанты сохраняют боеспособность и могут попытаться прорвать Купянск - Лиман. Но украинское военное командование строит несколько линий укреплений", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По мнению эксперта, большие перспективы для Украины есть в Херсонской области, однако здесь все зависит от многих факторов.

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"Пока что наше преимущество именно в воздухе, благодаря беспилотникам. После потери 5 портов буквально за 48 часов в прошлом году, российская авиация там сейчас присутствует очень минимально", - пояснил Ступак.

Сейчас Вооруженные Силы Украины могут держать россиян на расстоянии, отражать вражеские атаки, "мясные" штурмы. Пока сил для продвижения у наших войск нет.

"Мы можем сдерживать россиян, но не наступать. Повсюду мы вынуждены экономить боеприпасы. Артиллерия работает минимально, насколько это возможно", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал в утренней сводке Генштаба, на фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 35 боевых столкновений. Захватчики совершали штурмы на семи направлениях фронта

Украина получила новую машину противовоздушной обороны, установив на старый БТР М-113, автоматические пушки советского образца ЗУ-23-2.

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