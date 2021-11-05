Сегодня в соседнем Гранитном побывали представители благотворительной организации.

Вооруженные силы Украины действительно заходили в оккупированный поселок Старомарьевка на Донбассе - обеспечивали безопасность чиновникам, которые пришли на помощь местным жителям.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

В бригаде рассказали, что жители поселка наконец получили уголь для отопления, который предоставил Красный Крест. До этого Россия 1,5 месяца блокировала доступ международных гуманитарных организаций в Старомарьевку.

"Тогда рабочая группа Мирненской ВГА попыталась оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям со стороны Украины, а руководство 93 бригады Холодный Яр поддержало инициативу и обеспечило группу охраной. Это вызвало массированные обстрелы Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданскую инфраструктуру и камеру ОБСЕ. После огласки ситуации оккупанты-таки предоставили возможность благотворительной организации довезти жителям Старомарьевки уголь для отопления", - говорится в сообщении.

Сегодня соседнее село Гранитное посетили представители благотворительного фонда "Каритас Волноваха". Они побывали у лежачих людей и тех, кому трудно передвигаться. Жителям Старомарьевки также планируют оказать помощь, однако физически туда добраться сейчас трудно.

"Если "Каритасу" дадут возможность заехать в Старомарьевку, благотворители поедут туда. Если нет – организуют пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном. Мы работаем с местными властями, "симиками", военными на счет безопасности. Возможно, будем привлекать волонтеров, которые смогут донести продукты до моста, а дальше местные должны перенести их через мост и разнести самостоятельно", - говорит представитель фонда Мария Добракова.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в командовании Объединенных сил опровергли информацию о якобы захвате межпозиционного пространства недалеко от поселка Гранитное.

Накануне начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, комментируя эту тему, заверил, что украинская армия дисциплинирована и управляема, поэтому смена позиций происходит в соответствии с приказами и распоряжениями.

Автор: Юрий Годован