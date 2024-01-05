Игнат подчеркнул, что Украина не производит зенитные ракеты, и постоянно получает их от партнеров из разных стран.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал слова командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева о том, что ракет для средств ПВО хватит лишь на несколько массированных атак РФ по Украине. Очевидно, речь идет об обстрелах 29 декабря и 2 января.

"Ну конечно же, а что тут нового? Всегда так было, и в прошлом году, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по мере необходимости, я бы даже сказал здесь, по срочной необходимости! Конечно, зенитные ракеты для нас это дефицитный товар, как советские – к С-300 и Бук-М1, так и западные. Мы их не производим и постоянно получаем от партнеров из разных стран. Или кто-то думает, что в Украине стоит развернуть склады для хранения западных зенитных ракет, которые непременно станут приоритетной целью для врага?!" – написал он в Facebook.

Игнат отметил, что российская пропаганда уже "уничтожила миллион таких складов", а также самолеты. Он подчеркнул, что не происходит ничего экстраординарного – "враг постепенно пытается истощать нашу противовоздушную оборону, заставляет тратить драгоценный боекомплект вот такими массированными атаками".

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"Если кто не заметил, оккупанты это делают ежедневно и каждую ночь. Они тоже расходуют дорожные ракеты, которые прямо с конвейера отправляют на носители. Отбиваемся! И не забываем каждый раз напоминать нашим партнерам это постоянное – "на несколько атак"! А на расее – "дурак мыслью богатеет", надеются, Запад оставит Украину с ними наедине! Это же было уже. Держим строй!" – резюмировал спикер ВС ВСУ.

Атаки РФ по Украине

29 декабря 2023 года российские оккупационные войска впервые за долгое время нанесли по Украине массированный ракетный удар.

Взрывы раздавались в Киеве, Полтаве, Львове, Харькове, Николаеве, Одесской, Запорожской областях. Жертвами той атаки стали десятки человек – только в Киеве, по последним данным, погибло 32 человека.

2 января россияне повторили массированный ракетный обстрел. Правда, тогда основной удар пришелся на Харьков, Киев и Киевскую область. В тот день враг выпустил сразу 10 "Кинжалов", а также другие ракеты. Все Х-47М2 удалось уничтожить.

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