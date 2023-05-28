В последние дни российские атаки в районе Авдеевки-Донецка уменьшились, что может быть связано с переброской боевиков "ДНР" в Бахмут.

Наемники ЧВК "Вагнера" отступают из города Бахмут чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и его окрестностях сокращаются.

Об этом сообщается в отчете Американского института изучения войны (ISW). По сообщениям украинских военных, наступательные действия резко сократились до двух боевых действий на Бахмутском направлении.

В Минобороны Украины отметили, что украинские войска занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута, а украинские силы прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неопределенных задач. Украинские силы продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города Бахмут. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" отходят из города Бахмут и "перегруппировываются еще в трех местах". А Пригожин повторил, что его боевики продолжали отступать из Бахмута 27 мая.

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"Заявления Пригожина, вероятно, правдивы, учитывая уменьшение наступательных возможностей России вокруг Бахмута и заявления Украины относительно ситуации в Бахмуте", - отметили в ISW.

Между тем аналитики отмечают, что на замену "вагнеровцам" российское военное командование перебрасывает в Бахмут боевиков "ДНР".

"Переброска Россией подразделений "ДНР" в Бахмут может снизить темпы наступательных действий РФ на линии Авдеевка - Донецк", - отмечают в ISW.

Ранее эксперты Института оценивали, что российское военное командование активно направило различные элементы "ДНР" на линию фронта Авдеевка-Донецк. Отмечается, что в последние дни российские атаки в районе города Авдеевка-Донецк, похоже, уменьшились, что может быть связано с переброской боевиков "ДНР" в Бахмут.

"Возможно, российское военное командование перебрасывает подразделения "ДНР", которые действуют в хорошо обороняемом районе города Авдеевка-Донецк, чтобы избежать уязвимости других направлений или обеспечить быстрое подкрепление города Бахмут", - считают аналитики.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, на Бахмутском направлении наблюдалось снижение наступательной активности оккупантов. 26 и 27 мая там не было активных боев. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

27 мая разведка Британии сообщила, что Евгений Пригожин начал выводить "вагнеровцев" из Бахмута для дальнейшей передачи позиций российской армии. Разведчики предполагают, что эта ротация будет проходить в несколько этапов.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что "вагнеровцы" идут из Бахмута, но не с фронта. По его словам, боевики Пригожина сосредоточатся на других участках на передовой.

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