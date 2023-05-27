Вместе с тем, секретарь СНБО подчеркнул, что Бахмут сыграл очень важную роль в этой войне.

Украина подтверждает, что наемники ЧВК "Вагнер" действительно выходят из Бахмута, но после ухода они продолжат воевать против Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ВВС.

"Да, это (выход "Вагнера" из Бахмута - УНИАН) происходит. Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Бахмут - это украинская земля, и украинцы должны ее защищать. По его словам, Бахмут "сыграл большую роль в этой войне".

"Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны", - заявил он.

"Вагнер" уходит из Бахмута - что известно

По данным британской разведки, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, начал вывод своих наемников из-под Бахмута для передачи контроля позиций кадровым войскам российской армии.

Соответствующая ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне будут пытаться удержать фланги в окрестностях города.

Вместе с тем, в ВСУ говорят, что на Бахмутском направлении наблюдается уменьшение динамики активности врага, а заявление главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута, сухим языком, является "латентной капитуляцией".

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