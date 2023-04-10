ВСУ проинформированы о том, где сейчас российские самолеты и сколько ракет возле них в наличии.

Российские оккупанты могут нанести массированного удара на Пасху, а могут и не атаковать.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подчеркнул, что Украине нужно быть готовой к ракетной атаке в любое время.

"У нас уже кто-то и отпраздновал Пасху...Празднуют по разному. Но то, что страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский Патриархат, может сделать это и на Пасху, а может и нет", - отмечает Игнат.

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По его словам, невозможно точно ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки на Пасху, поскольку признаки подготовки врага к ударам есть всегда.

"То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах базирования их. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но ведь есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них... Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", - подытожил Игнат.

Массированные ракетные удары

Как известно, последняя массированная ракетная атака по Украине произошла ровно месяц назад - 9 марта. Тогда оккупанты среди ночи запустили 81 ракету различного базирования.

По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин реализовал очередной теракт для того, чтобы угодить собственному обществу, которое требует от него больше "побед" на войне.

9 апреля в Черном море оккупанты вдвое увеличили количество ракетоносителей, которые враг может задействовать в рамках очередного массированного ракетного удара по Украине.

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