Авиационная группировка России находится на местах дислокации

Сейчас на российских аэродромах в боевой готовности находятся по меньшей мере 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, угроза ракетных ударов агрессора по Украине не исчезла. Авиационная группировка РФ находится на местах дислокации, на фронте работает тактическая авиация.

"Никуда не делась дальняя и стратегическая авиация, она рассредоточена на разных аэродромах, это самолеты Ту-95, они могут быть также готовы к применению ракет", — рассказал Игнат.

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Угроза ракетного удара в Украине

Недавно враг вывел в Черное море один ракетоноситель, снаряжение которого может достигать восьми "калибров".

Кроме того, в Черном море враг изменил надводный ракетоноситель на подводный.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия меняет тактику ракетных обстрелов территории Украины. Причина-резкое уменьшение количества ракет, о чем отмечают украинские военнослужащие. При этом эксперт предупредил, что угроза ракетных ударов остается.

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