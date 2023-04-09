В боевой готовности находятся две подлодки с восемью "Калибрами".

В Черном море оккупанты вдвое увеличили количество ракетоносителей, которые враг может задействовать в рамках очередного массированного ракетного удара по Украине. Накануне в акватории дислоцировался только один корабль ракетоноситель "Калибров".

Об изменениях группировки врага утром 9 апреля сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В Черном море корабельная группировка состоит из 11 боевых кораблей, количество ракетоносителей увеличено вдвое. Сейчас две подлодки с восемью "Калибрами" готовы к применению", - говорится в сообщении.

Последний массированный ракетный удар по Украине - Путин ничего не достиг

Напомним, что последняя массированная ракетная атака по Украине произошла ровно месяц назад - 9 марта. Тогда враг посреди ночи запустил по нашим территориям 81 ракету различного базирования, включая "Калибры".

Тогда международные эксперты объяснили, что эта атака не имела военной пользы для России, хотя некоторые объекты инфраструктуры россиянам удалось повредить. Лидер РФ Владимир Путин реализовал очередной теракт для того, чтобы угодить собственному обществу, которое требует от него больше "побед" в Украине, говорят аналитики ISW.

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