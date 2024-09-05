В Черном море дежурит вражеская субмарина, в Азове вражеские корабли не наблюдаются.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что загадочное сооружение, которое российские оккупанты строят вокруг Крымского моста, может быть определенной защитой от дронов и, в любом случае, оно - очередная преграда. Россияне всеми силами хотят сохранить для себя Крым, как плацдарм для ударов по материковой Украине.

"ПВО тянут в Крым отовсюду. Они реально очень плотно запаковывают Крым системами ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически. Поэтому да - их основная цель, во-первых, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет (по Украине - УНИАН). Оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для поставки на юг, на южную группировку", - подчеркнул Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, ранее ключевую роль в этом играло паромное сообщение, но сейчас, после поражения паромов, это Крымский мост. При этом спикер отметил, что путепровод "не вытягивает" сейчас необходимую для врага логистику. Однако оккупанты его максимально пытаются защитить.

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"Это их символ, но также не следует забывать, что Крымский мост - энергетическая ветка для обеспечения Крыма. Уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления, горючего... Поэтому да - ПВО там самые разнообразные, даже доходит до выставочных образцов", - добавил Плетенчук.

Он также прокомментировал загадочное сооружение, которое россияне будут вокруг моста. По словам Плетенчука, сейчас еще сложно понять, что это, потому что впереди - сезон штормов, которые сооружение, вряд ли, выдержит.

"Честно говоря, эта конструкция не выглядит как та, что выдержит все эти нагрузки. Не выглядит фундаментальной. Но в любом случае это очередная преграда. Конечно, в первую очередь она может защищать от возможных дроновых атак. Возможно, они будут использовать ее как параллельный переход - потому, что строят в виде моста. Но утверждать не готов, что именно они строят", - отметил военный.

Он добавил, что в этом году "загадочное" сооружение, скорее всего, не будет достроено.

Российский флот

Также Плетенчук рассказал об общей оперативной ситуации в Азово-Черноморском регионе. В частности, по его словам, в Черном море сейчас находится российская субмарина, которая выполняет задачи, скорее всего, по охране пункта базирования "Новороссийск". Остальные корабли врага пока остаются в пункте базирования в РФ. В Азовском море вражеских кораблей нет, что вызвано в первую очередь тем, что россияне опасаются заводить туда боевые единицы, чтобы они не оказались в зоне поражения со стороны ВСУ.

В то же время Плетенчук отметил, что враг может использовать носители, которые находятся в Новороссийске, для кратковременных атак, но это происходит только во время комбинированных атак. В последний раз враг применял морские ракеты "Калибр" несколько дней назад во время крупнейшей массированной атаки по Украине. Тогда были нанесены удары с 4 кораблей - 28 ракет, ни одна из них не достигла цели.

Оккупированный Крым - последние новости

Напомним, Плетенчук сообщил, что российские оккупанты строят вокруг Крымского моста загадочное сооружение, назначение которого пока непонятно, и "нашпиговали" полуостров множеством систем ПВО. Мост носит для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. По словам Плетенчука, захватчики сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма, в 2014 году, и он для Москвы - ключевая локация.

Недавно стало известно, что Крымский мост защищает выставочный "Панцирь-С1".

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