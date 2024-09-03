В Крыму враг использует все имеющиеся системы ПВО - как дальнего радиуса действия, так и ближнего.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские оккупанты строят вокруг Крымского моста загадочное сооружение, назначение которого пока непонятно, и "нашпиговали" полуостров множеством систем ПВО.

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он носит для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (в 2014 году - УНИАН). И для них это ключевая локация", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, конечно, Крым является базой для южной группировки российских оккупантов. Здесь они восстанавливаются, пополняются, тренируются и фактически размещаются определенные подразделения.

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"И Крым является логистическим хабом. Кроме того, несмотря на то, что сейчас его эксплуатация фактически невозможна, военно-морская база в Крыму остается основной военно-морской базой для Черноморского флота РФ", - подчеркнул Плетенчук.

По его данным, в Крыму враг использует все имеющиеся системы ПВО - как дальнего радиуса действия, так и ближнего. В первую очередь, это различные системы типа С-300, С-400, даже С-500.

"И конечно, это "Панцири" - мы уже видели, как они "эффективно" могут отражать атаки на примере малого ракетного корабля "Циклон" проекта "Каракурт", на котором стояла такая система ПВО (потерпел поражение от ВСУ - УНИАН). Однако насыщенность полуострова и вокруг так называемого Крымского моста очень высокая и, можно сказать, враг держит в тонусе эти системы", - отметил представитель ВМС.

По его данным, враг строит вокруг Крымского моста какие-то заграждения, но сейчас достоверно неизвестно, когда оккупанты достроят эти объекты и зачем они.

"Они (россияне - УНИАН) параллельно с обеих сторон моста строят - это может быть, как защитное сооружение, так и техническое, так и переход параллельный. Пока еще не готов дать верифицированную на 100% информацию, что именно там строят", - сказал Плетенчук.

Существует мнение, что, возможно эти заграждения оккупанты строят, чтобы защитить мост от штормов. В то же время, по словам Плетенчука, сезон штормов уже приближается, поэтому вероятность того, что захватчики успеют достроит эти сооружения до его начала в этом году - очень низкая. Так же, по словам спикера, встает вопрос: выдержит ли эта конструкция погодные условия, которые следующие полгода - с середины осени - будут иметь место именно в Керченском проливе.

Крымский мост защищает выставочный "Панцирь-С1" - что известно

Напомним, недавно появилась информация о том, что оккупанты выставили на Крымском мосту для его защиты от украинских сил выставочный зенитного ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, возможности такой установки вызывают определенные сомнения. Он в этом контексте вспомнил ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт", который был поражен в мае Силами обороны. Это корабль россияне использовали как ПВО, чтобы прикрывать Севастопольскую бухту. У него на борту как раз был "Панцирь-С", только в морском варианте - "он себя защитить не смог". В то же время спикер добавил, что "Панцирь" может защитить от воздушных дронов.

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