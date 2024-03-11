Плетенук отмечает, что однажды они будут вынуждены вернуться к выполнению задач.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что такой долгой паузы с отсутствием кораблей российских оккупантов в Черном море еще не было.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что российские оккупанты не выводят свои военные корабли в акваторию Черного моря уже пять дней, а вражеские ракетоносители находятся в пунктах базирования уже 20 дней.

"Враг сейчас не выводит корабли вообще в акваторию Черного моря. Такой паузы долгой не было даже после уничтожения первого из трех кораблей - когда уничтожили катер "Ивановец", - отметил Плетенчук.

В то же время, добавил он, однажды российские оккупанты все равно будут вынуждены вернуться к выполнению задач.

"Задач у них достаточно. И да, следует учитывать любые движения вражеского корабельного состава. И конечно, мы это учитываем", - сказал спикер.

Также на вопрос о развитии украинского флота, Плетенчук отметил, что есть соответствующие концепция и стратегия. "Мы выполняем этот план. Мы движемся дальше в развитии украинского флота", - отметил он и добавил, что развитие флота - это длительный процесс, который требует усилий и времени.

Удары по Черноморскому флоту - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля вблизи временно оккупированного Россией Крыма в результате спецоперации был потоплен российский ракетный катер "Ивановец".

14 февраля в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и ВСУ был потоплен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В ночь на 5 марта ГУР в сотрудничестве с ВМС ВСУ провели спецоперацию в Черном море, в результате которой неподалеку Керченского пролива морскими дронами был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов".

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что на борту "Сергея Котова" был вертолет, готовый к боевому дежурству.

Он отметил, что с начала нового года это уже не первая успешная операция и заверил, что такая работа будет продолжена.

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