Утром 10 марта в акватории не зафиксировали ни одного российского военного корабля.

Российские корабли не выходят на боевое дежурство в Черное море после потери патрульного катера "Сергей Котов" уже пятые сутки подряд.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 10 марта в акватории Черного моря не было зафиксировано ни одного российского военного корабля.

А накануне в субботу, 9 марта, пресс-служба командования Сил обороны юга Украины заявила, что в Черном море уже четвертые сутки не фиксируется боевого дежурства российского флота, а ракетоносители уже 20 суток подряд находятся в пунктах базирования.

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Корабль "Сергей Котов" потопили бойцы ГУР 5 марта

Напомним, как писал УНИАН патрульный катер РФ "Сергей Котов" атаковали бойцы одного из спецподразделений ГУР в ночь на 5 марта. Он затонул вместе с вертолетом на борту. Отмечалось, что это совместная спецоперация Генерального управления разведки Украины и Военно-морских сил ВСУ. В разведке уточняли, что охотились на этот корабль не впервые:

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