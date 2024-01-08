Вероятно, такие корабли враг использует как плавучие склады.

Представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, для чего российские захватчики могли переместить свой новейший большой десантный корабль во временно оккупированный Севастополь.

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Черном и Азовском морях, спикер отметил, что ситуация стабильная, там сейчас находится только две единицы вражеской корабельной группировки - по одной там и там. Носителей крылатых ракет в море пока нет.

Также он ответил на вопрос о том, что Россия якобы могла перебросить в Севастополь большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен", и что это может означать.

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"На самом деле такого проекта только один корабль находится в Азово-Черноморском регионе - это "Моргунов". И даже если его и переместили где-то в самой акватории, в принципе, это лишь может говорить о том, что они пытаются скрыть его место базирования. Для того, чтобы сохранить его, обезопасить от возможного удара", - пояснил спикер.

Он также рассказал, что сейчас выводы сделаны такие, что эти корабли враг использует как плавучие склады.

"И соответственно таким образом пытается рассредоточить их для того, чтобы эти склады уберечь", - сказал Плетенчук.

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Как сообщалось, Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополь новейший большой десантный корабль класса "Иван Грен".

На спутниковом снимке OSINT MT Anderson от 6 января корабль заметили у пирса в Севастопольской бухте.

"Петр Моргунов" был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года, имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БПЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

В конце декабря 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что в течение последних четырех месяцев было ликвидировано 20% российского Черноморского флота.

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