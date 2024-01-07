Спутник зафиксировал его в бухте временно оккупированного Севастополя.

Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополя новейший большой десантный корабль "Иван Грен".

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковый снимок OSINT MT Anderson от 6 января, корабль "Иван Грен" заметили у пирса в Севастопольской бухте.

Отмечается, что в конце января 2022 года Россия перебросила в Севастополь корабль "Петр Моргунов", принадлежащий к тому же проекту, что и "Иван Грен". Корабль постоянно находился в Новороссийске, а в Севастополь зашел якобы для учений.

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"Петр Моргунов" был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года, имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. На корабле размещена авиационная группа, а именно два вертолета Ка-29 и БПЛА Орлан-10 в палубном ангаре.

"Тревожные" события в Крыму

Напомним, что в последние дни оккупанты в Крыму "тревожатся". 4 января оккупационные "власти" заявили об одной из наиболее массированных атак на полуостров. Взрывы раздавались в районе Севастополя.

Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что в оккупированном Крыму был пораженный военный объект российских захватчиков. Ударили по командному пункту.

Вечером 4 января в Крыму второй раз за день раздавались взрывы. Оккупанты заявляли об угрозе атаки беспилотниками. Крымские телеграмм-каналы писали о звуках взрывов и работе ПВО в Сакском районе, Новороссийске, Новофедоровке, Евпатории и Вилино. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту.

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