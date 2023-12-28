РФ использует большие десантные корабли для переброски военных грузов.

ВСУ уничтожили три больших десантных корабля РФ в Черном и Азовском морях. Ликвидация большого десантного корабля (ВДК) проекта 775 "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии сократила количество кораблей такого класса в Черном море до 10.

Как напомнили аналитики Defence-ua.com, кроме "Новочеркасска", в сентябре был уничтожен еще" Минск", также проекта 775, а 24 марта 2022 года в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (проект 1171).

Но несмотря на потери враг продолжает иметь в строю:

Видео дня

два ВДК проекта 1171"Тапир":

"Орск"

"Николай Фильченков"

семь проекта 775:

"Цезарь Куников" (получил повреждения в Бердянске)

"Ямал"

"Азов"

"Калининград" (Балтийского флота)

"Георгий Победоносец" (Северного флота)

"Королев" (Балтийского флота)

"Оленегорский горняк" (Северного флота, получил повреждения в Новороссийске)

один проекта 11711 типа "Иван Грен":

"Петр Моргунов" (Северного флота).

То есть в целом речь идет о 10 больших десантных кораблях у РФ в Черном море. "Но имеющиеся спутниковые снимки показали интересную картину относительно боеспособности этих кораблей. В частности благодаря публикациям специалиста MT Anderson можно увидеть, что в оккупированном Севастополе 20 декабря находилось всего четыре ВДК проекта 775, два из которых находились в ожидании ремонта", - отметили аналитики.

Они добавили, что еще один находился в сухом доке, и это не "Минск", который продолжает оставаться в другом сухом доке судоремонтного завода.

И только один ВДК проекта 775, скорее всего, находится в исправном состоянии.

Еще ряд крупных десантных кораблей находился в Новороссийске: 3 проекта 775 и один "Петр Моргунов". При этом сухой док уже занят другим кораблем, то есть "Оленегорский горняк" был из него выведен.

"То есть на спутниковых снимках 17 и 20 декабря зафиксировано семь ВДК, из которых один находится в ремонте и еще два его ожидают. Таким образом реальное боеспособное количество больших десантных кораблей в РФ может составлять лишь до семи кораблей. И именно на них возложено выполнение транспортно-логистических функций по переброске грузов через Керченский пролив на фоне ограниченной грузоподъемности Керченского моста", - отметили аналитики.

Поэтому, по их данным, дальнейшее сокращение численности этих кораблей имеет огромное значение с целью уменьшения логистических возможностей врага на южном направлении.

Уничтожение "Новочеркасска" в Крыму

Вчера утром воздушные силы сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии уничтожила тактическая авиация ВСУ.

В РФ подтвердили, что корабль ЧФ РФ в оккупированном Крыму был поврежден. Там также заявили, что сразу же сбили два украинских Су-24, которые наносили удар по этому кораблю.

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