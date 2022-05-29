Вблизи города Васильевка (Запорожская область) перед российским блокпостом снова возникли очереди. Там находятся около 400 машин, которые хотят проехать на подконтрольную Украине территорию.
В Запорожье пытаются попасть жители временно оккупированных населенных пунктов - Мариуполя, Херсона, Бердянска и Токмака. Люди стоят в очереди несколько суток. В машинах находятся в основном дети, старики, инвалиды и женщины (некоторые из них беременны).
После 20:00 люди стараются не выходить из автомобилей, поскольку начинаются активные обстрелы.
"За двадцать минут до полуночи начался артобстрел или грады. Мы видели - все небо во вспышках. Большой дым и зарево появились со стороны российских оккупантов. У них мгновенно началось активное движение, заездили авто туда-сюда: такое впечатление, что кто-то из них сильно пострадал", - сказали очевидцы для "Суспільне.Новини".
По предварительной информации, в день оккупанты пропускают до 60 машин, часть из них вернули обратно.
Напомним, что в Васильевке актриса провозгласила себя мэром города - коллаборационистка призвала жителей Васильевки сотрудничать с оккупантом.
Ранее сообщалось, что захватчики используют жителей Запорожской области как живой щит.