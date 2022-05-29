После 20:00 люди стараются не выходить из автомобилей, поскольку начинаются активные обстрелы.

Вблизи города Васильевка (Запорожская область) перед российским блокпостом снова возникли очереди. Там находятся около 400 машин, которые хотят проехать на подконтрольную Украине территорию.

В Запорожье пытаются попасть жители временно оккупированных населенных пунктов - Мариуполя, Херсона, Бердянска и Токмака. Люди стоят в очереди несколько суток. В машинах находятся в основном дети, старики, инвалиды и женщины (некоторые из них беременны).

После 20:00 люди стараются не выходить из автомобилей, поскольку начинаются активные обстрелы.

"За двадцать минут до полуночи начался артобстрел или грады. Мы видели - все небо во вспышках. Большой дым и зарево появились со стороны российских оккупантов. У них мгновенно началось активное движение, заездили авто туда-сюда: такое впечатление, что кто-то из них сильно пострадал", - сказали очевидцы для "Суспільне.Новини".

По предварительной информации, в день оккупанты пропускают до 60 машин, часть из них вернули обратно.

Напомним, что в Васильевке актриса провозгласила себя мэром города - коллаборационистка призвала жителей Васильевки сотрудничать с оккупантом.

Ранее сообщалось, что захватчики используют жителей Запорожской области как живой щит.

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