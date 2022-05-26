В случае изменения ситуации безопасности "коридор" будет закрыт.

В Запорожской области сегодня, 26 мая, будет открыт "зеленый коридор" для проезда на оккупированную территорию.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 26 мая, с 10:00 до 15:00 открываем зеленый коридор для граждан, изъявивших желание выехать на территорию, подконтрольную противникам в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации безопасности "коридор" будет закрыт.

Ситуация на Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.

По данным Запорожской ОВА, на Запорожском направлении оккупанты усиливают свои группировки в Пологовском и Васильевском районах области. Вероятно, для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя.

"Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники", - говорится в сообщении.

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