Романиченко в своей речи выбрала классическую кремлевскую риторику.

Украинская актриса и владелица модельного агентства для детей в Запорожье "Be WOW" Наталья Романиченко записала видео, где провозгласила себя мэром оккупированной российскими солдатами Васильевки (городок в Запорожской области).

Действующий городской голова Васильевки Сергей Калиман находится в Запорожье, а Романиченко сотрудничает с армией РФ и призывает местных жителей не сопротивляться "братскому русскому народу".

Романиченко в своей речи избрала классическую кремлевскую риторику о "государственном перевороте в 2014 году" и "кровавой бойне, развязанной киевским режимом".

"Украинская армия целенаправленно обстреливает нашу Васильевку, тем самым пытаясь сорвать налаживание мирной жизни", - заявила коллаборантка, надев на руку георгиевскую ленточку.

Самопровозглашенная глава города ранее снималась в украинских фильмах, а своих детей одевала в советскую военную форму.

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