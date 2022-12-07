Все они находились на рабочих местах.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину уже погибли пятеро энергетиков.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Радио НВ. По его словам, все они находились на своих рабочих местах, в частности, и во время массированных ракетных ударов.

"5 декабря у нас тоже пострадал сотрудник. К счастью, он жив. Он получил ранения, когда был на одном из объектов и направлялся как раз к хранилищу", - рассказал Кудрицкий.

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Он отметил, что сейчас профессия энергетика стала очень опасной.

"Эта опасность связана с тем, что уже фронт проходит, в частности, непосредственно по нашим подстанциям, которыми мы управляем как "Укрэнерго", по электростанциям. То есть по всем объектам, которые целенаправленно пытается уничтожить враг", - добавил председатель правления.

Семьи погибших и раненых электриков получают компенсации. Кудрицкий добавил, что это самое малое, что для них можно сделать.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Как известно, российская армия систематически атакует критическую инфраструктуру Украины. В Кремле даже признали, что таким образом пытаются принудить власти к переговорам.

В результате ударов в Украине вводят графики отключений электроэнергии. 24 ноября в энергосистеме Украины состоялся блэкаут.

5 декабря Россия осуществила восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры. Ракеты попали в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Сообщалось, что этот удар отбросил украинскую энергосистему на неделю назад.

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