Также сообщается, что рашисты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области.

Для подразделения оккупационных войск на Донетчине военное руководство РФ заказало гражданскую спецодежду. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке уже объяснил, зачем это делается.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, что действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что очевидно, с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность российских оккупационных войск. Также сообщается, что рашисты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационной властью, совершают подомовые обходы. К тому же захватчиков беспокоит проукраинский настрой граждан региона, что представляет для них угрозу.

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В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики проводят фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание немцы уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские защитники отбили атаки врага в районе 17 населенных пунктов на востоке страны. Кроме этого, за минувшие сутки ВСУ "задвохсотили" 740 оккупантов, и мощно обновили потери РФ в Украине.

Утром в Минобороны рассказали о ситуацию в Соледаре. Украинские воины отважно пытаются удержать оборону города, ночь будет горячей. Также Украинцев предупредили о подготовке Россией нового удара по Украине. Наталья Гуменюк напомнила, что всегда нужно быть готовым к новым атакам россиян.

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