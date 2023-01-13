Для подразделения оккупационных войск на Донетчине военное руководство РФ заказало гражданскую спецодежду. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке уже объяснил, зачем это делается.
"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, что действует на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавляют, что очевидно, с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность российских оккупационных войск. Также сообщается, что рашисты продолжают оказывать давление на местное население временно захваченной территории Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационной властью, совершают подомовые обходы. К тому же захватчиков беспокоит проукраинский настрой граждан региона, что представляет для них угрозу.
В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики проводят фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание немцы уделяют телефонам, ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины.
Война в Украине: последние новости
Как сообщал УНИАН, украинские защитники отбили атаки врага в районе 17 населенных пунктов на востоке страны. Кроме этого, за минувшие сутки ВСУ "задвохсотили" 740 оккупантов, и мощно обновили потери РФ в Украине.
Утром в Минобороны рассказали о ситуацию в Соледаре. Украинские воины отважно пытаются удержать оборону города, ночь будет горячей. Также Украинцев предупредили о подготовке Россией нового удара по Украине. Наталья Гуменюк напомнила, что всегда нужно быть готовым к новым атакам россиян.