Полиция Киевщины предупреждает о высокой угрозе атаки БПЛА "Shahed".

В ночь на 1 марта в ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Согласно карте тревог, сейчас сигнал об опасности звучит в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях. Также тревогу слышат в Никопольском районе Днепропетровщины.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе были слышны звуки, похожие на взрывы. Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram сообщил, что в небе над Полтавской областью сбили российский беспилотный летательный аппарат.

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Глава ОВА добавил, что воздушная тревога продолжается. Он советует гражданам оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие. "Звуки взрывов, которые слышали жители области, - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БПЛА", - заявил Лунин.

В то же время в полиции Киевской области сообщают о высокой угрозе атаки иранских БПЛА "Shahed".

А в Киевской ОВА сообщили, что в области был зафиксирован вражеский воздушный объект.

"Пребывайте в укрытиях и безопасных местах до отбоя. Силы противовоздушной обороны начеку. Подчеркиваем важность соблюдения информационной тишины - не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об угрозе массированных атак

Вчера в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Россия может совершить новый массированный ракетный удар по Украине в течение двух суток.

Алексей Арестович считает, что Кремль планировал массированный обстрел Украины к годовщине полномасштабного вторжения, однако перенес его из-за предсказуемости такого действия.

В Воздушных силах, комментируя то, что российские оккупанты очень активно запускают БПЛА на территорию Украины, объяснили, что таким образом захватчики проводят выслеживание работы Сил обороны страны.

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