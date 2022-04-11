Министр подчеркнул, что трасса "Киев-Чоп" почти вся очищена.

В Украине постепенно восстанавливается транспортная связь с освобожденными или разблокированными городами.

Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы начинаем постепенно восстанавливать транспортное сообщение с освобожденными или разблокированными городами", - сказал он.

Министр подчеркнул, что трасса "Киев-Чоп" почти вся очищена.

"Было довольно опасно передвигаться по этой трассе, потому что были обломки, повреждения, многие люди там пробивали колеса. Она более или менее очищена. Есть мостовой переход у Стоянки, там мы делаем временный мост. По плану, на этих выходных мы проезд по нему уже открыли. Так же в Житомирской области временный проезд. Параллельно мы начинаем строить постоянные мосты, которые там были", - сказал он.

Также он добавил, что сегодня открыт временный мост возле Ирпеня, им можно пользоваться. Так же начаты работы по восстановлению нескольких мостов в направлении Чернигова, первый временный мост будет открыт завтра, через два дня - еще один.

Кроме того министерство планирует в пятницу или субботу запустить поезд "Киев-Чернигов".

"Мы запустим поезд "Киев-Чернигов". По плану, это будет либо пятница, либо суббота. Там также ремонтируется мост, там непростая ситуация. В течение месяца мы восстановим сообщения "Киев-Ирпень", отремонтируем там два сложных мосты и запустим электропоезд, который улучшит сообщение Ирпеня и всех этих городов с городом Киев", - сказал Кубраков.

Напомним, в Крыму граждан заставляют клеить на транспорт символы поддержки войны РФ против Украины.

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