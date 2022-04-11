В Украине постепенно восстанавливается транспортная связь с освобожденными или разблокированными городами.
Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Мы начинаем постепенно восстанавливать транспортное сообщение с освобожденными или разблокированными городами", - сказал он.
Министр подчеркнул, что трасса "Киев-Чоп" почти вся очищена.
"Было довольно опасно передвигаться по этой трассе, потому что были обломки, повреждения, многие люди там пробивали колеса. Она более или менее очищена. Есть мостовой переход у Стоянки, там мы делаем временный мост. По плану, на этих выходных мы проезд по нему уже открыли. Так же в Житомирской области временный проезд. Параллельно мы начинаем строить постоянные мосты, которые там были", - сказал он.
Также он добавил, что сегодня открыт временный мост возле Ирпеня, им можно пользоваться. Так же начаты работы по восстановлению нескольких мостов в направлении Чернигова, первый временный мост будет открыт завтра, через два дня - еще один.
Кроме того министерство планирует в пятницу или субботу запустить поезд "Киев-Чернигов".
"Мы запустим поезд "Киев-Чернигов". По плану, это будет либо пятница, либо суббота. Там также ремонтируется мост, там непростая ситуация. В течение месяца мы восстановим сообщения "Киев-Ирпень", отремонтируем там два сложных мосты и запустим электропоезд, который улучшит сообщение Ирпеня и всех этих городов с городом Киев", - сказал Кубраков.
Напомним, в Крыму граждан заставляют клеить на транспорт символы поддержки войны РФ против Украины.