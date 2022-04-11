Обнародован актуальный на 11 апреля перечень работающих маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В Киеве запустили еще четыре троллейбусные маршруты – № 6К, № 24, № 32Д, № 34К.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в своем Telegram-канале.

Так, троллейбусы курсируют:

№ 6К – от Минского массива до улицы Сырецкой;

№ 24 – от улицы Северной до проспекта Свободы;

№ 32Д – от улицы Северной до улицы Сырецкой;

№ 34К – от улицы Северной через проспект Героев Сталинграда в проспект Степана Бандеры.

Как уточняется, на сегодня в городе работают всего 8 троллейбусных маршрутов. На днях запустили 4 маршрута в Соломенском районе: № 3, № 8, № 9К и №17.

Также в КГГА обнародовали актуальный на 11 апреля перечень автобусных и трамвайных маршрутов, работают. Интервал движения, в частности, автобусов составляет около 30 минут.

Согласно информации городских властей, с изменениями сегодня курсируют автобусные маршруты:

№ 21 - через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";

№ 22- от ул. Медовой по Южному мосту до ул. Тростянецкая;

№ 24- от ул. Лаврской до ст. м. "Арсенальная";

№ 32- от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. "Нивки" – до ул. Стеценко;

№ 51 - от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 - от Дарницкой площади до моста Патона;

№ 57 - от ст. м. "Академгородок" до авторынка С. Чапаевка;

№ 59 - от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы "Троещина";

№ 61 - от ул. Милославской до железнодорожной платформы "Троещина";

№ 62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№ 69 - от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№ 73 - от ул. Милославской до ст. м. "Героев Днепра" через ул. Каштановую;

№ 90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№ 91 - ул. Анны Ахматовой - Южный мост - ст. м. "Голосеевская";

№ 97 - от ст. м. "Святошин" до рынка через ул. Булаховского - ул. Лесорубную (без заезда в з / п);

№ 99 - от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 - от ул. Милославской через железнодорожную ст. "Зенит"по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Почайна";

№ 103 - от ул. Светлицкого до ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№ 114 - от Милославской (ул. Радунской) до железнодорожного вокзала;

№ 115 - от ул. Заслонова до моста Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона;

№ 50тр - от ул. Милославской до Дарницкой площади.

"Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100 временно не осуществляется. Другие маршруты работают по постоянным схемам", - отметили в КГГА.

Открытые трамвайные маршруты: № 3 - "ст. Ромена Ролана - ст. Старовокзальная" и № 19 – "Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко", а также курсируют № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.

Обращается внимание, что в городе наземный пассажирский транспорт курсирует с 08:00 до 19:00.

Также Власти предупреждают, что режим движения может оперативно меняться в условиях военного положения.

Как ранее сообщал УНИАН, с 11 апреля в Киеве открыт для проезда Южный мост. Также постепенно увеличивается и количество маршрутов общественного транспорта столицы.

Кроме того, в Украине начали устанавливать дорожные знаки, которые демонтировали в начале войны.

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