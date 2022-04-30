Государство просчитывает различные варианты.

В Украине разрабатывают планы адаптации под разные варианты продолжительности войны, заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Его слова передает пресс-служба политсилы.

"Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим даже думать об длительном сценарии, который годами может длиться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались за несколько недель или месяцев", - заявил Арахамия.

Он также отметил, что государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом различных сценариев.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев относительно продолжительности войны, и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть, мы должны учитывать те риски, и те сценарии, которые могут быть. И все же, мы верим в победу ВСУ, и сможем изгнать врага в течение ближайшего времени", – подытожил председатель фракции "Слуга народа".

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Тогда же было объявлено военное положение.

Накануне в Госдепе США заявили, что война в Украине, вероятно, не завершится дипломатическим путем, а продлится до ее полной победы.