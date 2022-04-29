Нуланд отметила героическое сопротивление украинцев.

Война в Украине, вероятно, не завершится дипломатическим путем, а продлится до ее полной победы.

Об этом заявила "РБК-Украина" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечая на вопрос, где будет решаться исход войны: на поле боя или за столом переговоров.

"Очевидно, если бы Путин искренне хотел сесть за стол переговоров, в любую минуту по его выбору, хоть сегодня вечером, он мог бы объявить о прекращении огня, и мы могли бы вести переговоры за столом. Это было бы правильным, достойным и моральным шагом. Или полностью отказаться. Так что это в его руках. И мы хотели бы, чтобы это закончилось дипломатическим путем. Но если Путин не желает быть искренним, и если он будет продолжать настаивать на капитуляции Украины, как и раньше, то украинцы будут продолжать эту борьбу, и мы будем продолжать помогать вам, пока эта борьба не будет выиграна", - говорит она.

Что касается сроков войны, Нуланд отметила, что США верят в победу Украины и надеются, что это произойдет как можно быстрее, поэтому и передают все необходимое для нее.

"Мы видим, как Украина воевала невероятно храбро и понесла потери со своей стороны, но мы видим и огромные потери российской стороны убитыми и ранеными. Мы видим их уничтоженную технику. Мы видим, как они теряют огромное количество танков, современных систем, авиации, вооружений, которые Путин не может заменить, потому что ему в этом никто не помогает и потому, что ему не хватает российской молодежи, которая готова воевать в этой ужасной, злобной, жестокой, аморальной войне", - сказала она.

Ранее сегодня в британской разведке сообщили, что из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь.