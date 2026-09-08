Россия атаковала Киев баллистикой: количество раненых возросло, есть погибшие

В настоящее время количество раненых возросло. Троих раненых медики госпитализировали.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты ударили по Киеву баллистикой и дронами, в результате чего в нескольких районах повреждены жилые дома, учебное заведение, есть раненые.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА). Сначала в КГВА сообщили о разрушениях в Соломенском районе. Там обломки упали на 5-этажный жилой дом. Также на другой локации поврежден 3-этажный жилой дом.

В этом же районе загорелось складское помещение.

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Кроме того, в Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.

Позже в КГВА сообщили, что последствия атаки есть и в Подольском районе. Там произошло возгорание гаражей и автомобилей. Зафиксировано возгорание складского помещения.

В целом, по данным ГСЧС, разрушения и пожары произошли как минимум в пяти районах города.

В КГВА сообщили, что по состоянию на 06:30 стало известно о погибших. "К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, количество пострадавших в настоящее время возросло с 6 до 10 человек.

Удары россиян по Киеву

Одной из самых массированных атак стал удар 1 сентября. Тогда россияне атаковали Киев и область ракетами и беспилотниками. В результате атаки были повреждены жилые дома и предприятия. По данным ГСЧС, в столице погибли 8 человек, в том числе трое детей, ещё пятеро получили ранения.

4 сентября российский беспилотник попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. Дрон попал в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ответа на этот удар.

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