Оккупант решил сыграть разведчика в составе "Ахмад-Запад".

Украинские воины ликвидировали главного героя российского фильма "Ванька" Евгения Колясникова. Он надумал сыграть разведчика в составе подразделения "Ахмад-Запад"

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, 48-летний российский актер Евгений Колясников из провинциального города Заречный Свердловская область, ушел на "СВО" добровольно. Он "играл роль разведчика" в составе филиала Тик-Ток войск в группе "Ахмад-Запад", с позывным "Уран".

"Ликвидировано в селе Марьяновка Донецкой области Украины 15 декабря, пуля оккупанту попала в сердце", - отметил эксперт.

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Его вдова Елена Колясникова-Кузьмичева также сыграла вместе с мужем в фильме "Ванька" киностудии "Юниор".

Актуальные потери оккупантов

С 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 98 тысяч 280 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ. За прошедшие сутки еще 420 рашистов, пришедших на нашу землю с войной, стали удобрением.

По данным The New York Times, российский президент Владимир Путин готов смириться с потерей 300 тысяч своих солдат, только чтобы добиться намеченных планов в отношении Украины.

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