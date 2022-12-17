"Двухсотый" захватчик имел звание подполковника.

Украинские воины продолжают устранять русских оккупантов. На этот раз ВСУ "минуснули" топ-офицера оккупантов - подполковника Александра Лопина.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидирован оккупант был командиром 2-й батальйонно-тактической группы 108 десантно-штурмового полка, 7 горно-десантной дивизии.

Как отмечает Штирлиц, Лопина "успешно демобилизовали" и добавил фото, на котором в РФ школьники чтят память захватчика.

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Актуальные потери оккупантов

С 24 февраля по 17 декабря враг ориентировочно потерял около 97 тысяч 690 человек. Кроме этого, защитники нашей страны "минуснули" немало техники РФ. За прошедшие сутки еще 420 рашистов, пришедших на нашу землю с войной, стали удобрением.

По данным The New York Times, российский президент Владимир Путин готов смириться с потерей 300 тысяч своих солдат, только чтобы добиться намеченных планов в отношении Украины.

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