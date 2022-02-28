Украинская армия мощно "встретила" оккупантов, которые ворвались с территории Беларуси.

В Сумской области сегодня уничтожено сразу около 100 единиц техники врагов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его данным, это произошло в Лебединском районе.

"Около 100 танков, грады и бензовозы. Мы всадили по стоянке техники орков! Сумщина, Лебединский район. Слава всем причастным!",- написал чиновник и добавил видео с места происшествия.

На видео, сделанном, очевидно, с беспилотника Вооруженных Сил Украины от турецкой фирмы Bayraktar, видно удар по стоянке техники врагов.