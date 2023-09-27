Сенат США готов выделить Украине $6 млрд на 45 дней вместо $24 млрд на три месяца.

В Сенате США обнародован проект краткосрочной бюджетной резолюции. На фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе резолюция должна предотвратить остановку работы федерального правительства США.

Как сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года.

"То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по Бюджету на 2024 фискальный год", - отметила Маркарова.

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Внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долл на дополнительную помощь Украине, в частности:

4,499 млрд долл - оборонные расходы;

1,650 млрд.долл - экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная);

другие расходы.

"Это только поданный проект. До остановки правительства остается 3 рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии и в Сенате, и в Палате представителей. За которыми мы в посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины", - резюмировала Маркарова.

Как уточняет The Hill, помощь Украине может оказаться меньше, чем просил выделить Белый дом. В августе сообщалось, что президент США Джо Байден передал в парламент запрос на $24 млрд до конца года. Иными словами, Сенат США готов выделить Украине $6 млрд на 45 дней вместо $24 млрд на три месяца.

В течение следующих четырех дней Сенат должен рассмотреть поданную бюджетную резолюцию, и ее еще предстоит утвердить Палате представителей (нижняя палата), где большинство имеет Республиканская партия.

К середине ноября Конгресс должен будет вернуться к вопросу бюджета.

Если законодатели не предоставят дополнительное финансирование, то работа правительства прекратится уже 1 октября. Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что "шатдаун" может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

Риск "шатдауна"

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

В январе 2019 года сообщалось, что "шатдаун" в США приостановлен. Тогда президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, принятый 25 января Конгрессом.

Однако Трамп допустил возможность второго "шатдауна".

Позже сообщалось, что Палата представителей США приняла федеральный бюджет, который позволит избежать "шатдауна".

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