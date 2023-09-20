Украина ждет американские ATACMS, однако в США могут затормозить это решение.

Возможное прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия. Об этом заявил представитель Пентагона Крис Шервуд, передает CNN.

По его словам, на поставку Украине вооружения в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению численности вооружений могут повлиять увольнение персонала и приостановка работы Министерства обороны во время шатдауна.

При этом Шервуд отмечает, что шатдаун, вероятно, повлияет и на доставку оружия, предоставляемого в рамках другой программы - Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). С ее помощью финансируются поставки ключевой техники, в том числе танков Abrams, и программы по обучению украинских военных, в частности на истребителях F-16.

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"Работы или поставки любого оборудования, которое финансируется по предварительным объявлениям в рамках USAI, например, обучение пилотов F-16, будет продолжено, но на их выполнение могут повлиять увольнения и приостановление Министерством обороны деятельности, не подлежащей финансированию", - рассказал представитель Минобороны США.

Кроме того, в случае шатдауна Пентагон не сможет подписать новые контракты с оборонными компаниями на производство дополнительного оборудования в рамках USAI.

Оружие для Украины от США

В Белом доме продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Решение пока не принято. Как рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в Соединенных Штатах уже долго ведутся разговоры о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности. Кирби подчеркнул, что этот вопрос в Штатах "не снимается со стола".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Он добавил, что уже на протяжении многих месяцев он вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли говорит о срочной потребности в системах противовоздушной обороны для Украины.

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