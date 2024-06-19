70% станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая, как и 90% микроэлектроники.

США и страны Запада обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России. Пекин помогает Москве производить оружие.

Как рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, союзники вводят новые санкции против страны-агрессора для прекращения войны против Украины.

Кроме того, партнеры Киева пристально следят за странами, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и таким образом позволяют Кремлю продолжать войну. Хотя Пекин не поставляет оружие в Россию, он оказывает критически важную поддержку.

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"Так, 70% станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая. 90% микроэлектроники поступает из Китая, и это позволяет России поддерживать свою оборонно-промышленную базу, поддерживать военную машину, чтобы продолжать войну. Поэтому это должно прекратиться", - отметил руководитель американской дипломатии.

По его словам, США и Запад работают над конфискацией российских активов в странах Европы и предоставлением Украине 50 млрд долларов дополнительной помощи. Несколько дней назад союзники "провели очень эффективную конференцию по вопросам восстановления, на которой рассматривали другие формы поддержки Украины, в частности в энергетическом секторе".

Война в Украине - помощь Китая России

16 мая правитель России Владимир Путин прибыл к лидеру Китая Си Цзиньпину говорить о санкциях и войне в Украине. В своем вступительном комментарии Си подчеркнул "дружбу" между Москвой и Пекином.

Россия ищет в Китае подержанные станки, используя теневые сети покупателей, поскольку Кремль пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений, пишет Financial Times.

Уже вскоре Китаю придется выбирать между разжиганием войны в Украине и доступом к европейской экономике, отмечает Business Insider.

"Публично президент Си пытался создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и поддерживать торговлю. Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Пекин не может иметь оба варианта. В какой-то момент, если Китай не изменит курс, союзникам придется сделать определенные выводы", - сказал Столтенберг.

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