Министр обороны США Ллойд Остин назвал обстрел "тревожным".

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин отреагировал на обстрел Станицы Луганской российскими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы видели сообщения об обстреле, и они несомненно являются тревожными. Мы до сих пор собираем подробности, но вы знаете, что мы в течение определенного времени говорили, что россияне могут совершить нечто подобное для того, чтобы оправдать военный конфликт. Поэтому мы будем следить за этим очень внимательно", - подчеркнул Остин.

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждена коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Вместе с тем пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". При том, что эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".

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