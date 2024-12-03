Он отмечает, что "худшим месяцем войны" для него был январь 2024 года, когда его перебросили из Третьей штурмовой в другую бригаду.

Командир отделения батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив рассказал о самом тяжелом месяце за всю войну и о том, на каких направлениях были самые горячие бои. В интервью 24 Каналу он отметил, что самой тяжелой была Киевская кампания, поскольку это было самое начало войны.

"Я в бою непосредственного участия не принимал, в боевом подразделении. Но для ребят, которые воевали тогда в Киевской области, это, пожалуй, было самое тяжелое - когда против тебя идет регулярная армия, а ты в спортивных штанах и с автоматом, всего-навсего. Были случаи, когда люди сдирали с мертвого врага броню прямо во время боя. Это, пожалуй, самое сложное", - рассказывает он.

Также сложным было Запорожское направление, на котором были тяжелые и иногда неуспешные операции, отмечает военный.

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"Лично у меня на Запорожском направлении, когда шла эта кампания, погибло огромное количество друзей. Причем большинство причин - это "воздух". Мы не имели возможности прикрыть себя с воздуха. Враг атаковал с неба. Это конкретно история о том, как погибли мои знакомые", - рассказал он.

И, конечно же, тяжелыми были бои в Бахмуте - это были преимущественно фазы штурмовых действий. Однако отмечает военный, там он и его собратья многому научились.

"Бахмут для многих из нас стал таким горнилом войны, где мы получили настоящий боевой опыт", - говорит он.

В то же время он рассказывает о ситуации, когда после завершения Запорожской кампании его отделение отправили в другую бригаду и некоторое время они воевали отдельно от Третьей штурмовой. и это, по его словам, был "худший месяц войны".

"Это был январь 2024 года. Мы успели повоевать немного отдельно от нашей бригады. Были командированы в другую, не буду говорить в какую по понятным причинам, но лично для меня, пожалуй, это был худший месяц войны в моей жизни. И это был худший опыт: относительно обеспечения, боевых условий. Это показывает, что некоторым бригадам стоит обратить внимание на менеджерское звено, на свое управление и улучшить его", - отмечает он.

Затем в феврале начались бои в Авдеевке. Как отмечает "Барбер", бои были "интересными, интенсивными", но бойцам не удалось сделать все, что хотели.

"Многие из тех вещей, которые происходили на Авдеевке, я надеюсь, никто в Украине не будет переживать, потому что это был такой лютый трэш - здоровые бетонные сооружения и огромные ангары складывались, как карточные домики. Днем по несколько десятков авиабомб падали на маленький участок", - рассказывает военный.

Война в Украине - новости

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что возможное наступление РФ на Запорожье и Днепропетровскую область - это вопрос не месяцев, а недель, и может произойти уже до Нового года.

Также он сообщал, что сейчас есть "очень большая" угроза того, что россиянам удастся захватить город Купянск Харьковской области. Это позволит им сосредоточить свои силы и резервы для наступления на Покровск. А со взятием Покровска у оккупантов откроются новые возможности для наступления.

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