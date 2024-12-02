Военные с боевым опытом будут полезны в тыловых командных должностях, считают другие военные, относительно назначения Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Такое мнение в эфире "Ранок.Live" высказал пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин.
"Я не согласен с критиками относительно боевого опыта. Да, люди с 2014 года руководили различными уровнями формирований. Боевой опыт очень нужен в кабинетах. Чем больше ты масштабируешься, смотришь в целом на ситуацию, тем больше ты забываешь локальные какие-то моменты", - сказал Бородин.
В качестве примера он привел командование бригады. По словам Бородина, важно, чтобы командиры бригады имели собственный боевой опыт.
"Они понимают, что такое пехотинцы - как сильно это меняет отношение. Тем более на уровне командования Сухопутными войсками. Ведь сухопутные войска - у них ядро - это пехота. И понимание ситуации через призму того, как наладить службу пехоты максимально лучше и иметь эмпатию к этому - это максимально важно", - добавил Бородин.
Назначение Драпатого - что известно
Ранее УНИАН писал, что накануне президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого. Генерал защищает Украину с 2014 года - тогда, в частности, он участвовал в освобождении Мариуполя.
Ранее назначение Драпатого раскритиковала народный депутат Марьяна Безуглая. В частности, она заявила, что перевод Драпатого с фронта на тыловую должность может привести к обвалу фронта в Донецкой области.