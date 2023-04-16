Алексей Данилов отметил, что не видит причин, по которым Пекин должен поставлять оружие Москве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию из слитых документов Пентагона о том, что Китай согласился передать России летальное оружие. Он отметил, что пока нет признаков использования китайского оружия на фронте.

"Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", - рассказал Данилов в интервью журналисту ТСН Александру Цаплиенко.

При этом он заверил, что официальный Киев сообщит мировому сообществу, если у россиян в Украине появится оружие из Китая

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"Исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие РФ. Позиция Китая нейтральна – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону", – подытожил секретарь СНБО.

Слухи о поставках китайского оружия в Россию - что известно

В феврале издание CNN сообщило, что Китай ведет двойную игру и намерен передать России летальное оружение. При этом журналисты Politico отметили, что компании Китая отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок и другое оборудования, в том числе детали для дронов и бронежилеты.

21 марта появилась информация, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Пекин отправила Москве беспилотников на более чем 12 миллионов долларов.

В свою очередь представители китайской власти отрицают передачу военной помощи российским оккупантам.

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