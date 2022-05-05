Советник главы МВД отметил, что правоохранительные органы будут работать в эти дни в усиленном специальном режиме.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко дал советы гражданам Украины на 8-9 мая.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Прежде всего, хотел бы напомнить всем, Киевская область, Черниговская область, на всех территориях, где был враг, категорически запрещены любые посещения лесов, любые лесопосадки, шашлыки и т.д. Ни в коем случае этого не делайте!", - сказал советник министра внутренних дел, отметив, что на этих территориях остается минная опасность.

Второй важный момент, по словам Денисенко, - нужно избегать скоплений людей, в частности, не проводить массовых мероприятий и не посещать кладбища на поминальные дни.

"Важно, чтобы не было массовых мероприятий, думаю, что в мэриях это прекрасно понимают. В некоторых регионах приходятся в эти даты так называемые поминальные дни, поэтому большая просьба ко всем - избегать любых массовых мероприятий для того, чтобы не давать возможности врагу понимать, что есть скопления людей. Мы все помним, что было на вокзале в Краматорске", - сказал Денисенко.

Также Денисенко пожелал всем сохранять здоровье. "И последнее, что хочется пожелать всем, - это держать здоровье. В данном случае это очень важно", - подчеркнул Денисенко.

Советник министра внутренних дел Украины отметил, что 8-9 мая все правоохранительные органы будут работать в усиленном специальном режиме и для облегчения работы правоохранителей призвал всех избегать массовых мероприятий.

"Будьте бдительными ... это самое главное", - отметил Денисенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, до 9 мая РФ, по информации Минобороны, может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: