13 марта около 7 утра был нанесен удар по телевышке, расположенной на горе Карачун вблизи Славянска, Донецкая область.

Местные СМИ и очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на котором видны повреждения телевышки, расположенной на горе Карачун под Славянском.

Сообщается, что обстрел Карачуна состоялся около семи утра в воскресенье, 13 марта.

Ранее УНИАН писал, что оккупанты всю ночь бомбили север Донетчины, попали в поезд. От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу г. Славянск, где сейчас ей оказывается помощь.

Напомним, 10 марта оккупанты на Донетчине перебили газопровод высокого давления, вследствие чего образовался пожар.

Незадолго до того российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской громаде. Разрушена котельная возле школы и несколько домов, выбило окна возле детсада.

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