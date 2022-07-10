Парень занимается шахматами уже четыре года.

В Луцке восьмилетний школьник Савелий, переехавший в город из Бучи, играет в шахматы с прохожими на деньги. Все выигранные средства парень отдает волонтерам.

Уже четыре года парень занимается шахматами. Поддерживают его в этом мама и дед, в то время как отец с первого дня пошел в территориальную оборону на Киевщине и сейчас продолжает нести службу, пишет Общественное.

Если люди хотят просто оставить деньги не играя при этом, то они также могут это сделать. По словам парня, фиксированной суммы стоимости игры нет, поэтому прохожие оставляют, кто сколько может.

Так, за час юный шахматист сыграл три партии и собрал 340 гривен. Собранные деньги вместе с братом отнес в центральный пункт помощи Луцка.

Напомним, в Луцке пятиклассники продавали черешню, чтобы собрать на "Байрактар". Дети заверили, что продолжат помогать армии и найдут, что еще можно продать.

Дети собрала 25 кг черешен в саду дедушки и отправились продавать на людную улицу города. "Сладкую как мед" черешню охотно раскупили за несколько часов.

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